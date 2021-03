Ludovic Orban, susținut de liberalii din Maramureș pentru un nou mandat la conducerea PNL (VIDEO)

Liberalii din Maramureș susțin candidatura lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de președinte al PNL. Anunțul a fost făcut, sâmbătă, printr-un comunicat de presă transmis de filiala județeană a PNL, informează B1 TV.

Decizia a fost luată, printr-un vot care a avut loc vineri în cadrul Biroulul Politic Judeţean al pNL Maramureș.

„Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a supus dezbaterii acest subiect în cadrul şedinţei BPJ, iar liberalii maramureşeni au votat ca organizaţia să îl susţină pe Ludovic Orban pentru un nou mandat în fruntea partidului. (...)

Decizia a fost argumentată cu rezultatele electorale foarte bune ale partidului obţinute în mandatul lui Ludovic Orban şi cu gestionarea crizei Covid-19, cea mai dificilă perioadă prin care a trecut România în ultimii 30 de ani”, se arată în comunicatul citat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.