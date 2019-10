Ludovic Orban: ”Vom respecta termenul constituţional de înaintare a listei miniştrilor şi a programului de guvernare. Vrem un calendar cât mai rapid de audiere a candidaţilor” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a anunțat, joi, căva respecta termenul impus de Constituție pentru prezentarea listei miniștrilor și a programului de guvernare.

Liderul PNL a susținut că vrea un calendar cât mai rapid pentru învestirea noului guvern.

"Vom coagula o majoritate. Noi vom respecta termenul constituţional, la finalul rundei a doua de negocieri vom înainta Parlamentului lista miniştrilor şi programul de guvernare, ulterior nu mai depinde de noi. Sigur că noi ne dorim un calendar cât mai rapid de audiere a candidaţilor pentru posturile de miniştri în comisii şi, ulterior, de vot în plen pentru guvern, dar acest lucru depinde de Parlament, de Birourile reunite ale celor două Camere.

Aici ne îngăduim să le atragem atenţia că orice zi de întârziere în derularea procedurii de învestire a guvernului ţine la Palatul Victoria un guvern nelegitim, un guvern care face rău în fiecare zi românilor, un guvern care a fost demis prin moţiune de cenzură", a declarat Ludovic Orban.

Premierul desemnat are la dispoziţie zece zile pentru a forma o majoritate. Şeful liberalilor are nevoie de 233 de voturi în plenul Parlamentului.

