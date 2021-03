Ludovic Orban: Termenul de finalizare a raportului în Comisiile juridice privitor la procedura de revocare a Avocatului Poporului, prelungit până la 31 martie (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a precizat marți că termenul de finalizare a raportului în Comisiile juridice ale Parlamentului privind procedura de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului a fost prelungit până la 31 martie.

„Am stabilit două noi termene. Am constatat că rapoartele Televiziunii și Radioului Public nu fuseseră trimise pentru aviz la Comisiile de buget-finanțe, conform procedurii legale, adică în vechea legislatură Birourile permanente reunite, când au primit raportul, nu le-au trimis decât spre Comisia de cultură și n-au sesizat pentru aviz Comisiile de buget-finanțe. Practic, noi astăzi am îndreptat această eroare, am sesizat și Comisiile de buget-finanțe pentru aviz, cu termen de 10 zile de emitere a avizului, și Comisiile de cultură au primit un nou termen de finalizare a raportului, data de 31 martie – TVR și Radio. De asemenea, s-a prelungit termenul de finalizare a raportului în Comisiile juridice privitor la procedura inițiată de revocare a Avocatului Poporului”, a declarat Ludovic Orban, marți, la Parlament.

Ludovic Orban, despre revocarea Avocatului Poporului: Când vom avea un raport, vom înainta propunerea în dezbaterea plenului Parlamentului

Președintele PNL a vorbit despre revocarea lui Renate Weber din funcția de Avocat al Poporului și marți, când a precizat că odată ce va fi finalizat raportul comisiilor propunerea va fi înaintată către plenul Parlamentului.

Întrebat în ce stadiu este procesul de revocare a Avocatului Poporului, Ludovic Orban a răspuns: „Am sesizat Comisiile juridice. În momentul în care se va dezbate în Comisiile juridice și vom avea un raport, vom înainta această propunere în dezbaterea plenului Camerelor reunite”.

Întrebat dacă a ajuns la o înțelegere cu liderii coaliției în ceea ce privește Avocatul Poporului, respectiv șefia TVR și a Radioului Public, președintele PNL a răspuns: „Astăzi am discutat strict pe Planul Național de Reziliență și Recuperare. Am considerat că este subiectul cel mai important. Când vom avea decizii luate la nivelul coaliției, le vom prezenta public”.