Premierul Ludovic Orban va fi supus luni unui al doilea test pentru noul coronavirus. Dacă evaluarea medicală relevă un rezultat negativ, prim-ministrul își va încheia perioada de izolare de 14 zile.

Șeful PNL era testat, într-o primă fază, în 13 martie, odată cu vestea că senatorul liberal Vergil Chițac a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

Deși rezultatul a fost negativ, mai mulți membri ai Guvernului, dar și ai partidului de guvernământ în sine au intrat în autoizolare la domiciliu. Spre exemplu, Ludovic Orban s-a autoizolat la Vila Lac I.

„Tuturor membrilor Biroului Politic Național și miniștrilor prezenți li s vor preleva probe pentru a fi diagnosticați.

Nu vom aștepta diagnosticele, vom fi la dispoziția medicilor epidemiologi astfel încât să se dispună de urgență măsura izolării la domiciliu. Eu mă voi izola la Vila Lac I. Urmează să luăm o decizie pentru a vedea unde se izolează miniștrii”, anunța Ludovic Orban la acel moment.

Mai mult decât atât, cum această situație venea concomitent cu consultările de la Palatul Cotroceni, Ludovic Orban preciza că reprezentanții PNL nu vor merge la discuția cu președintele Iohannis pentru desemnarea unui nou premier.

„Nu mergem la consultări la Cotroceni, ar însemna să expun persoana președintelui. L-am informat pe președinte, el va lua decizia. Nu e vorba doar de colegii din PNL, ci și de colegi de la alte partide din Senat care vor trebui să intre în aceleași proceduri”, a mai spus Orban.

