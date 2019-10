Orban: „Nu pot să mă angajez, la cum arată execuția bugetară și la ce șmecherii au făcut, dar vom menține deficitul, ca să nu fim puși într-o situație dificilă în raport cu partenerii noștri” (VIDEO)

După execuția bugetară de la 9 luni, care ne arată un deficit bugetar de 2,7%, este clar că nu putem menține deficitul sub 3%, a declarat Ludovic Orban, premierul desemnat.

„Haideți să nu ne ascundem, să vorbim direct și să spunem adevărul. Sigur că în programul de guvernare ne-am asumat să ținem deficitul sub 3%, dar vă spun limpede: după execuția bugetară de la 9 luni, care ne arată un deficit bugetar de 2,7%, este clar că nu putem menține ținta sub 3%. Vom lua toate măsurile pentru a reduce cheltuielile nenecesare, vom îmbunătăți colectarea, iar pe termen lung vom da mai multă încredere investitorilor, vom genera o dinamică economică care să aducă mai multe venituri la bugetul statului”, a declarat Ludovic Orban.

„Nu pot să mă angajez, la cum arată execuția bugetară și la ce șmecherii au făcut, dar vom menține deficitul, ca să nu fim puși într-o situație dificilă în raport cu partenerii noștri”, a precizat el apoi.

