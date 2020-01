Ludovic Orban: ”Toate pensiile nesimțite vor fi tăiate. Mai bine se adoptă proiectul și îl corectăm prin OUG sau angajarea răspunderii” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că ar fi mai bine dacă proiectul eliminării pensiilor speciale ar fi adoptat și apoi va fi corectat printr-o ordonanță de urgență sau angajarea răspunderii. Șeful Guvernului a mai precizat că Executivul este pregătit să corecteze orice decizie va fi luată de judecătorii de la Curtea Constituțională.

„Mai bine se adoptă proiectul și îl corectăm prin OUG sau angajarea răspunderii. (...) Suntem gata să corectăm orice decizie a CCR și anumite prevederi care nu au făcut parte din proiectul inițial și au fost introduse de PSD. Aproape toate pensiile speciale au fost introduse prin legi de majoritățile PSD, printre inițiatori sunt unii campioni, cum e Florin Iordache. Sigur, ce vă spun limpede, clar: toate pensiile nesimțite vor fi tăiate și obiectivul nostru e să rezolvăm această problemă. Portițele create de lege au fost folosite abuziv și au dat naștere la niște pensii sfidătoare care creează indignare în rândul populației”, a spus Ludovic Orban.

„PNL militează pentru aplicarea în calcul principiul pensiei prin calculul contributivității, cu excepția pensiilor de serviciu ale militarilor. Proiectul este depus de parlamentari ai PNL, nu este asumat de Guvern. În funcție de dezbaterile care vor fi în Cameră, grupul parlamentar din va lua decizia. Vedem cum evoluează dezbaterile. Mai bine se adoptă proiectul ăsta de lege și îl corectăm în Guvern prin angajare de răspundere sau OUG”, a adăugat Orban.

Totodată, liderul PNL a subliniat că liberalii nu sunt de acord cu eliminarea indemnizațiilor pentru sportivi și oameni de cultură, conform propunerii făcute de social-democratul Adrian Solomon.

„Avem și noi motive, din cauza faptului că domnul Solomon a introdus și eliminarea unor categorii de venituri asimilate în mod forțat pensiilor speciale pe care noi am vrea să le păstram, cum sunt de exemplu pensiile sportivilor cu rezultate bune la competiții sau indemnizațiile de merit de care beneficiază oamenii de cultură. Noi nu am avut intenția de a sista acordarea acestor drepturi”, a mai spus Ludovic Orban.

