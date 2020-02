Ludovic Orban: Toți candidații PNL de la alegerile locale, stabiliți până în 7 martie (VIDEO)

PNL va avea stabiliți toții candidații de la alegerile locale la finalul săptămânii 1-7 martie, a afirmat Ludovic Orban, miercuri, la Palatul Cotroceni.

„De altfel, știți foarte bine că PNL a luat o decizie ca până în data de 1 martie toate organizațiile partidului să formuleze propuneri de candidați de primari și de candidați pentru funcțiile de președinți de consiliu județean, urmând ca, în perioada 1-7 martie, Biroul Politic Național (n.r. - al PNL) să analizeze candidaturile pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ și pentru funcția de președinte al consiliului județean și să dea votul - adică decizia finală. La finele săptămânii 1-7 martie, noi vom avea stabiliți toți candidații și veți afla candidatul sprijinit de PNL și la Primăria Capitalei, și la toate primăriile din România”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă candidatul PNL la Primăria Capitalei va fi el însuși, Ludovic Orban a răspuns: „Bineînțeles că au început speculațiile. Veți afla curând candidatul la Primăria Capitalei, care va fi sprijint de PNL”.

