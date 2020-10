Premierul Ludovic Orban a precizat, miercuri, că Traian Băsescu se numără printre posibilii candidați la poziția de prefect al Capitalei. Prim-ministrul a explicat că a luat decizia de a-l schimba pe Gheorghe Cojanu din funcție, urmând ca modificarea să fie operată în cadrul ședinței de Guvern de joi.

