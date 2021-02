Ludovic Orban: Trebuie demarată procedura de revocare şi desemnare a unui nou Avocat al Poporului. Sunt susţinătorul aducerii instituţiei în cadru constituţional şi legal (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că trebuie demarată procedura de revocare și desemnare a unui nou Avocat al Poporului, precizând că astfel instituția ar reveni în cadrul constituțional și legal.

Întrebat, sâmbătă, când ar putea fi începute demersurile pentru schimbarea Avocatului Poporului, Ludovic Orban a răspuns: ”Sunt susţinătorul aducerii instituţiei Avocatului Poporului în cadru constituţional şi legal, prin desemnarea unui nou Avocat al Poporului. În acest sens, există raportul care a fost depus de Avocatul Poporului care personal cred că trebuie respins şi trebuie demarată procedura de revocare şi desemnare a unui nou Avocat al Poporului. Suntem în faza grupurilor de lucru care trebuie să prezinte propunerile către conducerea coaliţiei ca să stabilim timingul, dar în ceea ce priveşte respingerea raportului, mi se pare o chestiune normală şi firească”.

