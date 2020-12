Ludovic Orban: Trebuie să existe un mecanism de creștere a punctului de pensie, care să țină cont de inflație și de majorarea salariului minim (VIDEO)

Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că trebuie să existe un mecanism de creștere a punctului de pensie, care să țină cont de inflație, dar și de majorarea salariului minim pe economie.

„Cunoașteți punctul nostru de vedere în legătură cu pensiile. Trebuie să existe un mecanism de creștere a punctului de pensie, care să țină cont de realitățile economice. El e anunțat public. El trebuie să compenseze pierderea puterii de cumpărare ca urmare a inflației și o creșetere a punctului de pensie în funcție de creșterea salariului minim pe economie”, a declarat Orban.

Despre creșterea pensiilor a vorbit, marți, și Violeta Alexandru, încă ministru al Muncii: „Vor crește. Din punctul de vedere al liberalilor, lucrurile sunt foarte clare. În primul rând, în programul nostru de guvernare, pentru creșterea pensiilor am spus foarte clar că avem în vedere o creștere care să acopere 100% rata inflației și 50% din câștigul salarial mediu brut pe economie. Acest lucru constituie baza de plecare în discuțiile cu ceilalți parteneri, pentru că suntem într-o coaliție în acest moment și deciziile le luăm împreună”.

În aceași interviu, acordat pentru RFI, Alexandru a mai precizat că alocațiile pentru copii vor crește cu 20% la începutul anului viitor și cu alte 20 de procente la mijlocul lui 2021.

Știre în curs de actualizare

