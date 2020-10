Ludovic Orban: Am văzut abordări partizane care nesocotesc eforturile uriașe pe care le-a făcut Guvernul / Câteva dintre măsurile luate în sprijinul mediului de afaceri (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a vorbit, vineri, despre partenriatul dintre Guvern și mediul de afaceri și rezultatele pe care acesta le-a generat. Orban a enumerat mai multe măsuri luate de Executiv în sprijinul companiilor, afectate și ele de criza coronavirsului, și a promis că liberalii vor fi și de acum încolo atenți să ajute mediul antreprenorial.

Ludovic Orban: Trebuie să generăm cât mai multe proiecte pentru mediul de afaceri

„Am convingerea că mediul de afaceri trebuie să fie un partener serios al Guvernului, un partener implicat în susținerea fundamentărilor care să ducă la decizii care au efecte în economia românească. Guvernul a fost deschis la dialog permanent și va fi în continuare deschis la dialog cu mediul de afaceri. Multe decizii au fost luate după discuții cu reprezentanții mediului de afaceri.

O țară în care există un mediu de afaceri prietenos, în care e inițiativă economică și parteneriat între întreprinzători și decidenți, e una în care lucrurile merg bine și oamenii trăiesc mai bine.

Trebuie să fim permanent atenți la ce se întâmplă cu mediul de afaceri, să încercăm să generăm cât mai multe proiecte și decizii la nivel guvernamental în sprijinul mediului de afaceri. (...) Criza a pus la grea încercare foarte multe companii și mă bucur că există companii care au făcut permormanță, au sesizat oportunitățile și s-au adaptat”, a declarat premierul.

Ludovic Orban: Trebuie să fim permanent atenți la ce se întâmplă în mediul de afaceri și să încercăm să generăm cât mai multe proiecte în sprijinul său

Graniță ÎNCHISĂ! Cine NU va mai putea intra, sub nicio formă!

Ludovic Orban, despre măsurile luate de Guvernul PNL în sprijinul companiilor

„Nu vreau să trec în revistă toate măsurile pe care le-am luat, dar aș vrea, totuși, să pomenesc câteva, că am văzut câteva abordări partizane care nesocotesc eforturile uriașe pe care le-am făcut.

Am luat decizii importante. Până în 25 octombrie a existat o facilitate pentru mediul de afaceri, care a lăsat la dispoziția sa peste 16 miliarde, bani care au putut fi rulați, investiți. De asemena, amânarea ratelor la bănci. Am avut cea mai largă adresabilitate și cea mai lungă perioadă de timp pentru care s-a dat amânarea, comparativ cu restul statelor europene. Sigur că trebuie să vedem ce se întâmplă după. Am adoptat OUG prin care dăm oportunitatea diverselor forme de reeșalonare și după 25 octombrie, așa încât să nu punem o presiune prea mare.

Programe ca IMM Invest sunt cert o reușită. De asemenea, am lansat programe de granturi de un miliard de euro pentru care au fost două apeluri de proiecte.

Apropo de digitalizare, avem două programe finanțate din fonduri europene de digitalizare a IMM-uri și de creștere a capacității digitale a IMM-urilor. Aceste programe sunt active.

Am încercat să venim în sprijinul companiilor și în materie de rambursare a TVA-ului și de decontare a concediilor medicale. Asta în condițiile în care, hai să fim cinstiți, banii necesari pentru decontarea serviciilor medicale au crescut progresiv din cauza condițiilor pandemice.

Am analizat propunerile mediului de afaceri pentru programul de guvernare și vom prelua o parte din ele. În întocmirea programului național de reziliență și recuperare am ținut cont de alocarea unor resurse importante pentru mediul de afaceri și IMM-uri. Sunt alocate aproape 4 miliarde de euro pentur programe de finanțare a IMM-urilor”, a mai declarat șeful Guvernului.