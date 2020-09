Ludovic Orban, triumfător după alegeri: PNL a câștigat cu 34%, USR-PLUS are 13%. Liberalii au obținut 1.250 de primării, iar alianța doar 45 (VIDEO)

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a prezentat marți seară, pentru B1 TV, un clasament parțial al partidelor după alegerile locale de duminică. El a spus că PNL a fost pe primul loc, urmat de PSD și USR-PLUS. Cât despre situația pe primării, PSD a fost pe primul loc, urmat de PNL, apoi la distanță mare PMP și USR-PLUS.

Întrebat în legătură cu afirmațiile liderilor USR-PLUS, potrivit cărora ei nu vor să colaboreze cu PNL pentru că țin la criteriile de integritate, or unii liberali nu prea le respectă, Ludovic Orban a dat de înțeles că alianța e cam arogantă, iar votul cetățenilor de duminică a fost unul covârșitor în favoarea PNL și în defavoarea USR-PLUS.

„PNL a câștigat alegerile cu 34%, pe locul 2 a fost PSD, cu 30%. Asta a fost la votul politic. Acuma facem analize pe primării, pe consilii. Și pe locul 3 a fost USR, cu 13%.

Ăsta e rezultatul!

Iar ca și câștiguri, sigur că am văzut că unii nu văd decât victoriile de la Timișoara și de la Brașov ale USR-PLUS. Foarte bine, asta a fost voința alegătorilor, deși ambii primari pe care i-am avut noi au niște rezultate deosebite în administrare. Sigur, poate durata prea mare a mandatului, poate incapacitatea de a comunica, dar rezultatele concrete se văd. În Timișoara, nu știu câte pasaje, dezvoltări imobiliare spectaculoase, sistem de management al traficului...

Scripcaru (încă primarul liberal al Brașovului, învins în alegeri de Allen Coliban de la USR-PLUS) a câștigat toate procesele, a fost declarat nevinovat de instața de fond.

Pe primari, PSD, e adevărat, a plecat de la 1.700 de primari și au vreo 1.430, PNL are vreo 1.250 de primari. Încă nu avem toate datele, că nu s-au finalizat toate rezultatele. Urmează PMP, cu 50 de primari, și abia pe locul 4 e USR-PLUS, cu 45 de primari. Deci 1.250, comparabil cu 45 de primari”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

