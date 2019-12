Orban, despre schimbarea lui Toader din funcţia deţinută în Comisia de la Veneţia: Se plânge degeaba deocamdată (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că Tudorel Toader se plânge degeaba, deocamdată, la Comisia de la Veneția, căci Guvernul pe care îl conduce nu a început încă demersurile pentru revocarea sa din calitatea de membru titular al acestui for.

„Recunosc că ne-am gândit, ar putea să renunțe la epistole și să vorbească cu colegii lui. Se plânge degeaba deocamdată. Ne-am gândit la această decizie, pe de altă parte trebuie să analizăm foarte bine regulile, cutumele care stau la baza funcţionării Comisiei de la Veneţia şi în funcţie de asta să luăm cea mai bună decizie”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a transmis, luni, o scrisoare deschisă Comisiei de la Veneția, în contextul apariției în spațiul public a informației potrivit căreia Guvernul intenționează să solicite revocarea sa din calitatea de membru titular al acestui for.

Toader și-a încheiat scrisoarea precizând că își asumă tot ceea ce a făcut sau nu făcut eu în domeniul justiției, dar nu își asumă „nimic din ceea ce au făcut sau nu au făcut alții, în același domeniu”. (Detalii AICI)

