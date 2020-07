Ludovic Orban: UE a ajuns la un acord istoric. Vom primi aproape 80 de miliarde de euro. Trebuie să fim foarte implicați în pregătirea proiectelor (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat marți, la debutul ședinței de Guvern, că România va beneficia de aproape 80 de miliarde, bani europeni, o sumă de care nu s-a mai bucurat până acum. Este rezultatul summitului UE pe tema programului de relansare economică post-coronavirus. Orban a insistat că autoritățile române trebuie de acum să pregătească foarte atent proiectele, astfel încât să asigure o absorbție cât mai eficientă a fondurilor europene. Summitul UE, încheiat după cinci zile, a dus la un acord privind cele 750 de miliarde de euro destinate redresării economice a blocului comunitar. Vor fi 390 de miliarde sub formă de subvenții și 360 de miliarde împrumuturi.

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți dimineață, că acordul la care au ajuns liderii UE va da încredere blocului comunitar, după toată această perioadă dificilă generată de epidemia de coronavirus. În ceea ce privește România, cele aproape 80 de miliarde ce ne-au fost alocate vor permite autorităților să pună în aplicare proiectele anunțate.

„România va beneficia în următorii ani de sumele de care nu a beneficiat niciodată. Aproape 80 de miliarde de euro. Odată decizia luată, noi va trebui să accelerăm toate procedurile pentru pregătirea acordului de parteneriat privitor la bugetul UE 2021- 2027. De asemenea, va trebui să pregătim, Ministerul Agriculturii, planul național strategic și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, va trebui să accelereze elaborarea planului de reziliență și recuperare, pe care va trebui să-l prezinte fiecare țară, așa încât să fundamentăm solicitările de finanțare din Next Generation EU.

Chiar dacă foarte puțini se așteptau ca la Consiliul European să se ajungă la un acord, datorită (SIC) multor poziții divergente, în dimineața asta, am înțeles că pe la 6.30, s-a ajuns la acest acord care chiar este istoric și care ne permite să privim cu încredere în viitor atât noi, ca români, cât și UE în ansamblul său.

E o decizie fundamentală care va pune bazele posibilității de a finanța toate proiectele de dezvoltare pe care le-am gândit pentru România. Trebuie să fim foarte implicați în continuare în pregătirea proiectelor, a tuturor documentelor necesare pentru a putea aisgura o absorbție cât mai eficientă a acestor resurse impresionante.

Apreciez în mod deosebit rezultatele și abiliatea remarcabilă a domnului președinte, care a reușit un rezultat remarcabil pentru România”, a declarat Ludovic Orban.

