Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat luni că unul dintre principalele obiective pe care le are în vedere reforma pensiilor este dreptatea pentru pensionari, prin eliminarea inechităților:

“Deocamdată se lucrează la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformei pensiilor este acela de a elimina inechitățile prezente actualmente în sistemul de pensii din România.

La contribuții egale de exemplu, dacă un om s-a pensionat în 1998 are o pensie mai mică decât un om care s-a pensionat în 2020. Unul dintre principalele obiective pe care le avem prin reforma pensiilor este să facem dreptate pentru pensionari.

La contribuție egală, la condiții de vechime, pensia trebuie să fie similară. Evident este vorba și despre un mecanism de indexare care să cuprindă acoperirea de 100% a ratei inflației și participarea la creșterea economică prin creșterea punctului de pensie. Sunt și alte elemente care sunt în lucru”, a declarat Ludovic Orban.

