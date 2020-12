Ludovic Orban: Următorii patru ani vor fi ani de pace politică. Toată energia politică va fi consumată pentru a pune în practică planul de dezvoltare a României (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat joi seară, în ultima zi a campanieie electorale pentru alegerile parlamentare, că în această campanie atipică, ce a avut loc în contextul pandemiei de coronavirus, PNL a încercat să prezinte românilor planul de dezvoltare pentru următorii ani, în timp ce ”alții au folosit această campanie pentru atacuri”.

”În această campanie electorală nu au fost mitinguri, marșuri, ci a fost o campanie în condiții de pandemiei, iar noi, cei din PNL, am respectat toate regulile de protecție sanitară. Am prezentat românilor planul nostru de dezvoltare, în timp ce alții au folosit această campanie pentru atacuri, pentru a lovi în activitatea PNL. Noi am făcut un efort pentru a prezenta românilor planul național de dezvoltare.

Președintele Klaus Iohanns a reușit o preformanță remarcabilă la nivel european, astfel încât am obținut o finanțare de 80 de miliarde de euro

Următorii patru ani vor fi ani de pace politică, nu vor avea loc alegeri, toată energia politică va fi consumată pentru a pune în practică planul de dezvoltare a României”, a declaarat Ludovic Orban.

