Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă la Botoșani că pentru a păstra PNL capabil să câștige alegerile va fi nevoie de un leadership al partidului de mare calitate, un leadership puternic. Ludovic Orban a spus, de asemenea, despre cei de la USR că nu au vrut să participe la guvernare, după ce PSD a fost răsturnat de la putere și că au lăsat tot greul pe umerii PNL:

“Sigur că am pierdut funcții, pentru că am fost singuri la guvernare, pentru că la vremea respectivă USR a spus că soluționarea crizei nu era problema lor. Deși au învestit guvernul, ei nu au vrut să participe în guvernare și au lăsat tot greul pe umerii noștri. Cu toate astea, în niște negocieri extrem de dificile , PNL este la guvernare. Gândițivă ce majoritate fragilă avem în Parlament în care avem doar 10 voturi în plus față de voturile PSD și ALDE.

Pentru a păstra PNL capabil să câștige alegerile va fi nevoie de un leadership al PNL de mare calitate, un leadership puternic, un leadership incluziv, care să aibă la bază fundamentări științifice pentru toate deciziile, dar în același timp să aibă la bază experiență, cunoaștere, intuiție, capacitate de reacție în momente dificile, capacitatea de a negocia și de asemenea, o viziune”, a declarat Ludovic Orban.

Acesta a subliniat că timp de 30 de ani s-a identificat cu PNL, și atunci când a avut funcții importante, dar și atunci când a fost un simplu membru:

“Suntem condamnați să reușim în guvernare. Atunci când suntem la guvernare, oamenii ne apreciază după ce facem, trebuie să ne asociem cu obiective clare cu care să avem garanția 100% că le ducem la bun sfârșit, la nivel național, la nivel județean și la nivelul fiecărei localități condusă de un primar liberal.

Anul 2024 este un an decisiv, un an care toate alegerile sunt prevăzute și care va marca evoluția ulterioară a României. În 30 de ani viața mea s-a identificat cu viața PNL, în acțiunea mea am pus pe primul plan interesul PNL, am fost în partidul ăsta și când am fost un simplu membru și când am fost ministru și când iarăși am devenit un simplu membru și când am pierdut o competiție pentru alegeri și când conducerea partidului a fost nedreaptă față de mine, pentru că eu știu un lucru: nu există un alt partid care să poată să facă bine cu adevărat. PNL este singura formațiune politică care grupează o elită, niște vârfuri ale societății”, a mai precizat Ludovic Orban.

Acesta a mai precizat în fața membrilor PNL Botoșani că partidul putea face mai mult pentru câștigarea alegerilor parlamentare:

“Să fim cinstiți acum, uitându-ne unii în ochii celorlalți și să recunoaștem că la alegerile parlamentare puteam face mai mult. Eu am făcut o analiză a rezultatelor pe care nu am mai vrut să o pun în dezbaterea PNL, pentru că aveam o altă prioritate, să negociem așezarea la guvernare, să încercăm să obținem pozițiile care să ne permită să influențăm deciziile în guvernare. Nu mai avea rost acuma să facem o analiză”.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...