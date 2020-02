Premierul desmenat Ludovic Orban se declară"mâhnit" de atituinea critică a USR față de liberali și îi compară pe oamenii lui Dan Bara cu PSD-iștii.

„Ma mahneste atitudinea pe care o au in ultima perioada. Nu am raspuns, nu voi raspunde in niciun fel acestor atitudini pe care nu le consider normale, cu atat mai mult cu cat partenerii de la USR stiu ca vrem un proiect comun de guvernare si nu face bine pentru coeziunea fortelor democratice aceasta atitudine care practic ii plaseaza umar la umar fata de PSD. Eu le-am solicitat colegilor mei sa nu raspunda la niciun fel de atac”, a declarat Orban.

Nemulțumirea premierului vine în urma alăturării liderilor USR la practicile PSD-iste, de criticare a miniștrilor Guvernului Orban.

Spre exemplu, parlamentarii USR au votat alături de PSD împotriva ministrului Mediului propus de PNL.

Toată această operațiune desfășurându-se în timp ce liderii USR susțin că există un ”blat” PNL-PSD.

Și audierea ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, a fost un prilej pentru parlamentarii USR pentru a-i ataca pe liberali. DE asemenea, și Cîțu a primit aviz negativ.

”Noi aici votăm un blat politic. Ați sacrificat alegerile în două tururi pentru anticipate”, a comentat Cosette Chichirău (USR).