Orban, după discuția cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene: Am prezentat în mod realist situația bugetului și ce măsuri vom lua (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat că i-a prezentat vicepreşedintelui executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, ”în mod realist” situaţia bugetului din România şi măsurile care vor fi luate pentru reechilibrarea bugetară.

„Am prezentat situaţia în mod de realist, am prezentat care sunt cauzele care au determinat acest deficit, care este provocat, în mod clar, nu de guvernarea noastră, ci de politica bugetară care a fost practicată de vechile guvernări. A fost important că am prezentat care sunt măsurile pe care vrem să le luăm pentru a corecta deficitul bugetar, de asemenea pentru a încerca să asigurăm echilibrele macroeconomice, să corectăm dezechilibrele majore care au fost lăsate de vechea guvernare. Sunt convins că vicepreşedintele Comisiei Europene a înţeles foarte bine şi ştie că Guvernul nostru este dedicat refacerii acestor echilibre, în special a echilibrului bugetar”, a declarat Ludovic Orban, la Bruxelles.

Întrebat despre reducerile de cheltuieli şi posturi în ministere, Orban a spus: „Am încetat detaşările din mediul privat, asta înseamnă că sunt zeci de mii de oameni care pleacă din sistemul public şi care nu mai primesc salariu în sectorul public. Încă nu am reuşit impunerea, pentru că a fost contestată la Curtea Constituţională, de a nu mai permite cumularea salariului în sectorul public cu pensia. De asemenea, am redus cheltuielile cu demnitarii prin îngheţarea indemnizaţiilor. Veţi vedea în organigrame că vor exista reduceri, atât la nivelul funcţiilor de demnitate, cât şi la nivelul funcţiilor de conducere şi la nivelul personalului de execuţie”.

