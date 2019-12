Premierul Ludovic Orban a făcut precizări cu privire la veniturile sale în contextul în care, potrivit ultimei sale declarații de avere, în anul 2018, el a avut un venit mediu lunar de doar 3.083 de lei.

Întrebat, joi, cum s-a descurcat cu acest venit, șeful Guvernului a răspuns: ”Sunt un om simplu, pot spune chiar că sunt auster și cheltuielile pe care le fac sunt cheltuielile pe care le face orice om normal. În viață ai ani mai buni, ani mai răi, luni mai bune, luni mai rele. Nu întotdeauna trăiești strict din venitul pe care îl încasezi pe parcursul unui an, ci și din veniturile pe care le-ai avut anterior sau din alte cheltuieli.

Eu sunt după 30 de ani de carieră în viața publică, perioadă în care am deținut funcții extrem de importante în statul român (...) și ce puteți vedea este că am trăit strict din indemnizația pe care am primit-o pentru funcțiile publice pe care le-am deținut și cred că acesta este lucrul cel mai important”.

”Din faptul că au existat perioade în care nu am realizat venituri trebuie să rețineți că nu am fost să depun ajutor de șomaj. Iar faptul că unele companii au fost luate la vizor pentru că au îndrăznit să încheie contracte de muncă cu mine arată anormalitatea statului român”, a mai spus Ludovic Orban.

