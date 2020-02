Ludovic Orban l-a acuzat de ipocrizie pe Victor Ponta, fără a-i pronunța numele, pentru faptul că a avut o atitudine critică vizavi de spitalele private, deși el însuși s-a operat într-o astfel de unitate medicală. Premierul a ținut să precizeze că liderul Pro România nici măcar nu a vrut să se opereze în țară, ci a ales Turcia.

„Cel mai tare m-a mirat nu demagogia voastră, ci că l-am auzit pe un alt lider politic proaspăt colaborator al dvs, după ce v-a înjurat vreo doi ani de zile, că are o atitudine critică privitor la spitalele private. Păi unde s-a operat domnia sa? Nu cumva într-un spital privat? Dar nu într-un spital privat din România, ci într-unul din Turcia.

Ca atare, marea atenție față de sănătatea românilor și față de sistemul de sănătate o avem noi, cei care guvernăm azi”, a declarat Ludovic Orban de la tribuna Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva guvernului pe care îl conduce.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.