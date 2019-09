Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, pentru B1 TV, că numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef al Parchetului european este o victorie a României în pofida boicotului susținut de premierul Viorica Dăncilă și de Guvernul condus de aceasta.

"Este o victorie fără drept de apel. Este o victorie a unui candidat român, o victorie a României, care a fost obținută în dauna atitudinii total împotriva interesului României al PSD și al Guvernului, care a făcut tot posibilul să boicoteze alegerea candidatului român în această poziție importantă.

Nici măcar în ceasul al 12-lea Dăncilă și PSD nu au înțeles că este foarte important să sprijine candidatul României și sunt convinsă că aceste 17 voturi nu conțin și votul șefului reprzentanței, pentru că, de regulă, șefii reprezentanței în cadrul ‘COREPER-ULUI’ funcționează pe baza mandatului dat de guvernenele țărilor pe care le reprezintă.

Dăncilă a anunțat că mandatul dat este de a nu susține candidatura doameni Kovesi", a spus Ludovic Orban.

