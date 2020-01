Orban le cere miniștrilor Muncii, Internelor și Apărării să analizeze elaborarea unui proiect privind vârsta de pensionare și recalcularea „pensiilor nesimțite” (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat, la debutul ședinței de guvern de marți, că adoptarea de către Camera Deputaților a proiectului de lege propus de PNL privind desființarea pensiilor speciale nu este suficientă și este nevoie și de o schimbare a legislației. Premierul le-a cerut miniștrilor Muncii, Internelor și Apărării să analizeze elaborarea unui proiect privind vârsta de pensionare și recalcularea „pensiilor nesimțite”: „Ar trebui aici să ne uităm un pic și la vârsta de pensionare și, de asemenea, să vedem cum putem asigura recalcularea pensiilor nesimțite, făcute prin umflarea pe ultima sută de metri a veniturilor”.

„Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de parlamentarii PNL prin care se desființează pensiile speciale, mai puțin cele ale cadrelor militare.

Ar trebui aici să ne uităm un pic și la vârsta de pensionare și, de asemenea, să vedem cum putem asigura recalcularea pensiilor nesimțite, făcute prin umflarea pe ultima sută de metri a veniturilor, pentru a se ajunge la o pensie mai mare decât e plafonul. Acum trebuie să corectăm aceste nedreptăți, pentru că provoacă nemulțumiri mari inclusiv pentru cadrele militare, pentru jandarmi că șefimea și-a tras pensii nesimțite, profitând de portițele lăsate în actul normativ. Așa ne-am trezit cu pensii de 15-20.000 o sfidare la adresa celor care au muncit o viață”, a declarat premierul, la debutul ședinței de guvern.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, i-a răspuns că are deja câteva idei.

„Ele trebuie analizate foarte bine și studiată baza legală și constituțională. Nu uitați de analiza comparativă a sistemelor publice de pensii ale țărilor europene pe care le-am convenit”, i-a mai transmis Orban lui Alexandru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.