Ludovic Orban i-a cerut ministrului Muncii să-l demită pe șeful ITM: ”Poate nu îl mai văd pe acolo” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Muncii, Violeta Alexandru, demiterea șefului Inspectoratului Teritorial de Muncă. Totul s-a întâmplat în debutul ședinței de Guvern de luni.

”Suntem la finalul unui amplu proces de consultare care a inclus opinia sindicatelor și a patronatelor cu privire la organizarea Ministerului Muncii. Săptămâna viitoare vă propun să aveți în vedere includerea în Guvern, cu rugămintea ca ministerele avizatoare să mă sprijine cu puncte de vedere. Suntem în proces de organizare și la nivelul instituțiilor din coordonare. În foarte scurtă vreme veți avea o primă informare cu privire la rezultatele acestei informări”, a declarat ministrul Violeta Alexandru.

"Poate nu îl mai văd pe șeful ITM pe acolo", a fost replica lui Ludovic Orban.

”Este în evaluare”, a dat asigurări ministrul Muncii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.