Ludovic Orban, despre o nouă propunere de comisar european: ”Viorica Dăncilă nu-și mai poate permite să ne mai facă încă o dată de râs” (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a susținut, marți, că premierul Viorica Dăncilă trebuie să se consulte cu președintele Klaus Iohannis înainte de a face o nouă propunere pentru postul de comisar european din partea României.

„Solicitarea noastră limpede către încă premierul Dăncilă, după ce a făcut de râs România, este aceea de a nu formula o altă propunere fără consultarea președintelui României și fără respectarea legii 373/2013, care obligă Guvernul ca, înainte de a trimite propunerea de comisar european, să ceară votul comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Nu mai putem să ne permitem să mai greșim încă o dată. Și așa Dăncilă s-a încăpățânat într-un mod stupid să mențină această candidatură în ciuda avertismentelor repetate pe care le-am formulat. (...) Viorica Dăncilă nu-și mai poate permite să ne mai facă încă o dată de râs”, a declarat Ludovic Orban.

