Ludovic Orban, vizită de lucru în județele Brăila și Galați. „Șantierele navale reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei româneşti” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban efectuează, miercuri, o vizită de lucru în județele Brăila și Galați, însoțit fiind de ministrul Economiei, Virgil Popescu, şi ministrul Transportului, Lucian Bode. Aceștia au vizitat deja Şantierul Naval Brăila, precum și şantierul lucrărilor de construcţie a Podului de peste Dunăre. Orban a insistat că șantierele navale reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei româneşti. Prim-ministrul a ajuns deja și în județul Galați, unde, la Combinatul Siderurgic Liberty. Acolo, el a avut o întâlnire cu liderii Combinatului şi asistă, chiar la ora publicării acestei știri, la ceremonia de semnare a Memorandumului de colaborare între Liberty S.A. Galaţi şi Romgaz SA. Orban are prevăzută și o întrevedere cu Arhiepiscopul Episcopiei Dunării de Jos.

„Din toate şantierele navale care existau înainte de 1989, doar un singur şantier şi-a încetat activitatea - este vorba de Şantierul de la Olteniţa, în rest, toate celelalte şantiere, indiferent că e vorba de Tulcea, Brăila, Galaţi, Mangalia, Turnu Severin, Orşova, îşi continuă activitatea şi reprezintă o componentă extrem de importantă a economiei româneşti”, a declarat Ludovic Orban, aflat la Şantierul Naval Brăila.

Șeful Guvernului a mai afirmat că șantierele navale asigură locuri de muncă pentru mulți români și permite dezvoltarea economică a zonelor în care se află. „Privim cu mare atenţie ceea ce se întâmplă în domeniul construcţiei şi reparaţiei de nave, pentru că, repet, reprezintă o componentă foarte importantă pentru economia românească”, a punctat Orban.

Ludovic Orban a explicat apoi că, la Şantierul Naval Brăila, se realizează modulele pentru podul peste Dunăre din localitate: „Probabil sunt primele construcții care nu trebuie să plutească, dar sunt extrem de importante pentru realizarea acestui obiectiv de investiții, extrem de important pentru această zonă, podul de la Brăila”.

Acesta a remarcat, totodată, că șantierul e bine organizat şi are capacitatea de a livra la termen componentele.

