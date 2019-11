Premierul Ludovic Orban a anunțat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că prima sa deplasare externă, în calitate de șef al Guvernului va fi în Republica Moldova.

”Vreau să merg în Republica Moldova. Voi discuta cu premierul Maia Sandu și vom stabili. Cel mai probabil, a doua deplasare va fi la Bruxelles. După votul de învestitură a Comisiei Europene voi merge la Bruxelles pentru a mă întâlni cu șefa Comisiei Europene și cu mai mulți comisari europeni din domenii care ne interesează”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.