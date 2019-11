Ludovic Orban, premierul desemnat și președintele PNL, e încrezător ca va obține majoritatea necesară pentru învestitura Guvernului la votul de luni din plenul Parlamentului României, în condițiile în care există chiar și parlamentari PSD care vor sprijini instalarea noului cabinet.

„Am încredere că va fi un număr cât mai mare de parlamentari, și de la Pro România, și, de ce nu, și de la PSD. Vor fi și parlamentari indepedenți”, a declarat Ludovic Orban, care a precizat că vor exista social-democrați care vor vota pentru instalarea noului Guvern.

Întrebat despre informațiile potrivit cărora Daniel Constantin și Sorin Cîmpeanu s-ar delimita de linia oficială a partidului Pro România, care a precizat că nu va sprijini învestitura Guvernului Orban, premierul desemnat a răspuns: „De-a lungul timpului am avut o relație cât se poate normală și de bună. în ceea ce-l privește pe domnul Ponta, domnul Ponta s-a pronunțat. Ce să mai vorbesc cu domnul Ponta pe această temă. Am purtat discuții cu foarte mulți parlamentari - cu mult mai mulți parlamentari decât cei cu care am ajuns la un acord de susținere. De asemenea, am discutat și cu europarlamentari”, a adăugat Ludovic Orban.

Premierul desemnat a vorbit și despre posibiltatea ca învestitura Guvernului să fie sabotată de lipsa de cvorum, în condițiile în care, spune el, conducerea PSD își îndeamnă parlamentarii să nu se prezinte în plen.

„E un boicot jenant, rușinos, care aruncă o imagine extrem de negativă asupra celor care nu aleg calea normală a învestirii Guvernului. Arată dispreț față de o instituție fundamentală a statului”, a subliniat Orban.

În altă ordine de idei, premierul desemnat a scos în lumină și haosul economic creat de actuala guvernare.

„Creșterea datoriei publice în cursul anului 2019 s-a accentuat. Este clar că dimensionarea cheltuielilor bugetare nu a ținut cont de cheltuielile reale și că Guvernul a fost nevoit să se împrumute foarte mult, mărind datoria publică. Sigur că aceste lucruri le vom dezbate după instalare”, a mai adăugat Ludovic Orban, precizând că PNL are în vedere o rectificare bugetară.

Premierul desemnat Ludovic Orban a vorbit și despre ultimele zile de guvernare PSD, acuzându-i pe social-democrați că își „fixează clientela” pe posturi publice, astfel încât să saboteze învetitura Guvernului PNL.



„În toate instituțiile publice se derulează la greu proceduri viciate de concurs, care au ca obiectiv fixarea pe posturi a clientelei politice a PSD și în care oameni, care vor cei de la PSd să-i fixeze pe poziții, se pregătesc să saboteze Guvernul. Se angajează cheltuieli fără număr, se șterg urme ale unor nereguli și ilegalități. Problemele României nu pot fi rezolvate fără instarea unui Guvern legitim, care să aibă capacitate plină de exercițiu”, a mai precizat Ludovic Orban.