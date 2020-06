Ludovic Orban: Vom cere stare de alertă pentru 30 de zile. Am încredere că va exista o majoritate parlamentară care va înțelege că nu poate pune în pericol viața oamenilor pentru niște câştiguri electorale ieftine

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că va cere Parlamentului prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile, nu cu 15, așa cum vrea PSD. Șeful Guvernului și-a manifestat încrederea că majoritatea parlamentară va înțelege că nu poate pune în pericol sănătatea oamenilor doar pentru niște câștiguri electorale ieftine. Anterior, Orban afirmase că dacă Legislativul se va pronunța împotrivă, riscul unui nou val epidemic este foarte mare. Și președintele Klaus Iohannis a avut săptămâna aceasta o reacție pe subiect: „În fața unei boli ori ești precaut, ori ești prost”. Vineri, Guvernul a anunțat oficial ce măsuri de relaxare intră în vigoare din 15 iunie și ce restricții rămân. PSD a anunțat deja de mai multe ori că nu va vota starea de alertă în forma în care este ea acum. „Exclus continuarea procedurii de achiziții fără licitație sau angajări prin derogare de la lege”, a spus Marcel Ciolacu, liderul interimar al social-democraților.

Sâmbătă, prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat că va solicita Parlamentului prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, nu cu 15, cum vrea PSD, și s-a arătat încrezător că majoritatea aleșilor vor pune pe primul loc sănătatea românilor, nu calculele electorale.

„Vom cere stare de alertă pentru 30 de zile. Am încredere că va exista o majoritate care să înţeleagă faptul că nu pot pune în pericol viaţa şi sănătatea românilor numai ca să obţină câştiguri ieftine, de natură politico-electorală”, a declarat șeful Guvernului.

Orban a mai precizat că nu a avut nicio discuție cu PSD pe acest subiect.

„Decizia de prelungire a stării de alertă nu este politică, ci e o decizie care este fundamentată ştiinţific, care are în spate considerente privind sănătatea publică”, a mai explicat premierul.

Anterior, prim-ministrul afirmase că dacă Parlamentul votează împotriva stării de alertă, „riscul unui nou val epidemic este foarte mare”.

Marcel Ciolacu: Ar trebui o stare intermediară, care să dureze maximum 15 zile

Vineri, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu se mai justifică acum starea de alertă și, după 15 iunie, ar trebui să fie în vigoare un fel de stare intermediară, pentru o perioadă de maximum 15 zile.

Întrebat dacă are suspiciuni privind bilanțul infectărilor cu coronavirus, Ciolacu a răspuns: „Am certitudini. Când am anunţat că ne gândim dacă votăm prelungirea stării de alertă, deodată a explodat numărul de îmbolnăviri... De ce au stopat-o pe Firea să mai testeze? A testat o singură zi, am înţeles că au găsit două îmbolnăviri şi din acel moment DSP a suspendat activitatea”.

Joi, Marcel Ciolacu declarase că este exclus ca PSD să voteze prelungirea stării de alertă în forma de acum: „Exclus continuarea procedurii de achiziții fără licitație sau angajări prin derogare de la lege”.

Vineri, acesta a mai precizat că „s-ar putea să fie un act patriotic depunerea unei moţiuni de cenzură”. A insistat, însă, că el nu va promova moțiunea dacă nu va fi sigur că trece.

Nou bilanț îngrijorător al epidemiei în România: 275 de noi infectări și încă 14 decese din cauza coronavirusului

Potrivit celui mai recent bilanț al epidemiei de coronavirus, 21.679 de infectări au înregistrate în România, 275 numai în ultimele 24 de ore. Este a treia zi la rând când numărul de noi îmbolnăviri sare de 200.

Tot în ultima zi au decedat 14 oameni din cauza COVID-19, numărul total al victimelor ajungând la 1.394.

171 de pacienți sunt la Terapie Intensivă. 2.024 de persoane sunt în carantină și 100.582 în izolare la domiciliu. La nivel național, au fost prelucrate în total 552.670 de teste.

În Diaspora, sunt 3.393 de conaționali confirmați cu SARS-CoV-2. Au decedat 114 și s-au vindecat 29.