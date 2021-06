Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a anunțat că plenul Parlamentului va fi convocat miercurea viitoare pentru a finaliza procedura de numire a noului Avocat al Poporului, funcție lăsată liberă prin revocarea Renatei Weber.

„Miercuri, după ședința Birourilor permanente reunite, vom convoca plenul pentru a finaliza procedura legală de numire a noului Avocat al Poporului”, a declarat președintele Camerei Deputaților.

Întrebat cine va fi viitorul Avocat al Poporului, Ludovic Orban a răspuns: „Cine va hotărî Parlamentul”.

Președintele PNL a recunoscut că Fabian Gyula este una dintre propunerile pentru preluarea funcției.

„Veți afla numele candidatului. Va fi un singur candidat susținut de coaliție”, a adăugat liberalul.

știre în curs de actualizare

