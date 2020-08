Ludovic Orban: Vom crește numărul de paturi de terapie intensivă de la Institutul Matei Balș

Numărul de paturi de terapie intensivă de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” urmează să fie suplimentat, a anunțat luni premierul Ludovic Orban, care a vorbit și despre demersurile pentru creșterea capacității în alte zone din țară, cum ar fi Brașov, Cluj și Iași. Cu un București lider la recorduri negative, România a ajuns la un bilanț general de 71.194 de cazuri confirmate de COVID-19 și 3.029 de decese înregistrate în rândul pacienților testați pozitiv pentru noul coronavirus.



Premierul anunță că numărul de paturi de la Institutul Matei Balș va crește





„La Bucureşti, ştiţi foarte bine că ne-am mobilizat. Mulţumesc încă o dată Asociaţiei 'Dăruieşte viaţă' pentru investiţia făcută la Elias, ne-am mobilizat şi am reuşit să operaţionalizăm paturile de la terapie intensivă de la 'Elias'. De asemenea, vom creşte numărul de paturi la 'Matei Balş'. În acest sens am avut o discuţie şi cu directorul Spitalului Universitar, domnul doctor Cîrstoiu, ca să pună la dispoziţie specialişti ATI, medici anestezişti, asistente medicale, pentru a putea pune în funcţiune paturile care există, sunt dotate cu tot ce trebuie, e nevoie doar de specialişti. De asemenea, ştiţi foarte bine că am luat decizia ca Spitalul Witting să devină spital COVID. În Spitalul Witting există în curs de amenajare 12 locuri la terapie intensivă. Şi aici vom creşte numărul de locuri de terapie intensivă", a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Demnitarul liberal susține că „la Braşov, de exemplu, s-a făcut un spital modular similar proiectului de la 'Elias', lângă Spitalul Judeţean, care urmează să fie pus în funcţiune săptămâna asta sau săptămâna viitoare, care, de asemenea, va asigura un număr de cel puţin 14 locuri suplimentare de terapie intensivă. La Cluj s-a crescut capacitatea de tratare, la Iaşi suntem pregătiţi cu creşterea capacităţii de tratare în terapie intensivă. Gândiţi-vă că numărul de locuri în terapie intensivă existent astăzi este în jur de o mie. Va creşte în continuare acest număr de locuri din terapie intensivă. Nu a fost niciodată atinsă capacitatea: şi astăzi avem mai puţin de 500, 490 şi ceva de persoane, de români care sunt trataţi în secţiile de terapie intensivă, ceea ce înseamnă utilizarea la jumătate a capacităţii”.



Ce a mai declarat Ludovic Orban





Prim-ministrul României a explicat că va fi suplimentat numărul de locuri în spitale pentru pacienții cu COVID-19, inclusiv pentru cei care nu au nevoie de terapie intensivă.



„Primăria Capitalei, prin 'Victor Babeş', a amenajat un spaţiu în Pipera, care am înţeles din declaraţiile făcute că urmează să fie pus în funcţiune. De asemenea, cu contribuţia unui grup de firme (...), a fost amenajat spaţiul de pe Chitila pentru a suplimenta posibilitatea de a trata, cu caracter de secţie externă a spitalelor. De asemenea, am solicitat creşterea numărului de paturi pentru tratare. Aici ştiţi foarte bine că am criticat la vremea respectivă faptul că Spitalul Colentina nu a fost păstrat în integralitate spital COVID. Sperăm ca aceste măsuri să ne permită capacitatea de a-i evalua medical în perioada de 48 de ore, în cadrul spitalelor, pe pacienţii care sunt diagnosticaţi pozitiv”, a mai precizat Ludovic Orban.