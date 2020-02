Premierul Ludovic Orban a promis, duminică, la Consiliul Național al PNL, că Executivul liberal va ”curăța administrația”.

În acest context, șeful Guvernului a susținut că, în ultimii ani, administrația ”a fost populată cu oameni care nu vor să asculte de miniștri”.

”De șapte ani, administrația - din păcate, în special la nivelele manageriale - a fost populată cu oameni care nu vor să asculte de miniștri, care încearcă să împacheteze orice decident politic spunându-le că nu se poate și inventând tot felul de pretexte ca să împiedice punerea în practică a programelor.

Vom curăța administrația. Administrația românească trebuie să aibă la bază câteva lucruri simple: competență, cunoaștere, profesionalism, dedicare pentru interesul public și sprit antreprenorial. Administrația trebuie să fie partenerul societății, al investitorilor în toată mișcarea înainte de care are nevoie România”, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.