Ludovic Orban: Vom discuta cu ceilalți lideri politici pentru crearea unui set de reguli de protecție sanitară aferent campaniei. Tăriceanu, cu 3% în sondaje, normal că nu ar mai vrea alegeri niciodată (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, duminică, în direct pe B1 TV, că „nu există un risc epidemiologic aferent campaniei” dacă sunt respectate o serie de măsuri menite să prevină și să limiteze răspândirea COVID-19. În acest sens, el a precizat că PNL va „discuta cu ceilalți lideri politici să stabilim de comun acord un set de reguli de protecție sanitară, care să fie respectate de toți candidații”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.