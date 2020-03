PNL va discuta cu formațiunile politice și cu grupurile parlamentare, pentru a încerca să formeze o majoritate în Parlamentul României, a precizat premierul interimar Ludovic Orban, în condițiile în care audierile miniștrilor din cabinetul Cîțu vor avea loc marți, miercuri și joi. Cel mai probabil, votul de învestitură va fi programat pentru 9 martie.

Întrebat cum vor acționa liberalii la votul pentru învestitura noului guvern, Ludovic Orban a explicat: „Parlamentarii PNL vor face ceea ce este mai bine pentru țară. Vor acționa în cadrul constituțional și, alături de noi, sunt implicați în încercarea de a forma o majoritate parlamentară. Parlamentarii PNL vor fi prezenți și cred că acest lucru este normal pentru toți parlamentarii, indiferent din ce tabără fac parte”.

„Președintele a consultat toate partidele parlamentare, a desemnat premierul. După desemnarea premierului, depunerea listei guvernului și a programului de guvernare, derulăm discuții cu toate partidele politice. Mai puțin cu PSD, evident”, adăugat Ludovic Orban.

Întrebat cu insistență când va fi învestit un guvern plin, Ludovic Orban a răspuns: „După prima învestire, după a doua învestire sau după alegerile anticipate”.

