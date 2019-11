Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că Guvernul pe care îl conduce a început ”depesedizarea” administrației. Prim-ministrul a anunțat schimbarea conducerii ANAF și eliberare din funcții a consilierilor de stat, secretarilor de stat, secretarilor generali PSD.

”Față de planul de colectare de venituri există un minus de 11 miliarde. PSD a făcut bugetul baza pe bani inexistenți. Este evident că e o deficiență și la colectare. Păstrăm cel mai mic procent de colectare a TVA, avem cea mai mare evaziune fiscală dintre toate țările UE pe TVA.

Cu siguranță, vom schimba conducerea ANAF. Facem o evaluare. Căutam oameni competenți. Am anunțat că vom face depesedizarea administrației. Începem cu deciziile de eliberare din funcții a consilierilor de stat, secretarilor de stat, secretarilor generali. Am luat decizia să blocăm toate concursurile organizate pe ultima sută de metri.

Este un adevărat campionat de ”prin cine se poate ajunge la prim-ministru”. Îi anunț pe toți PSD-iștii să nu încerce să ajungă la mine pentru că vor primi același răspuns”, a declarat Ludovic Orban.

Referitor la lipsa banilor de la buget, premierul a declarat că sunt foarte multe plăți care trebuiau făcute și au fost amânate.

”De exemplu, rambursările de TVA. Suma e mare, se apropie de 5 miliarde”, a spus Ludovic Orban.

