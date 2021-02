Ludovic Orban: Vom reveni la un sistem predictibil de creștere a pensiilor. Nu vor mai fi majorate cum vrea PSD, ba în iulie, ba în septembrie sau când promit ei (VIDEO)

Ludovic Orban, liderul PNL și președintele Camerei Deputaților, a declarat că liberalii susțin un regim de creștere a pensiilor care să fie predictibil și că au ca obiectiv elaborarea unei legislații prin care să fie eliminate inechitățile din acest sistem. Cât despre declarațiile social-democraților privind desființarea pensiilor speciale, Orban a amintit că PNL și USR-PLUS au depus încă din legislatura trecută două proiecte de lege care, însă, au fost ținute la sertar de majoritatea controlată chiar de PSD. Ludovic Orban s-a referit apoi și la proiectul de lege anunțat marți de PSD, care prevede desființarea pensiilor spciale ale parlamentarilor.

Întrebat dacă a discutat cu premierul Florin Cîțu sau a fost decizia lui să anunțe că nu vor mai crește pensiile anul acesta, Ludovic Orban a răspuns: „Eu am anunțat că vom reveni la sistemul de creștere a punctului de pensie care e normal, predictibil, anual, de la 1 ianuarie, că nu vor mai crește pensiile cum vrea PSD, ba în iulie, ba în septembrie sau când le promit pensionarilor, că trebuie să existe predictibilitate. Și am și precizat care sunt obiectivele noastre: să creștem punctul de pensie - cu cât e creșterea economică mai mare, cu atât va crește mai mult punctul de pensie - să compensăm pierderea puterii de cumpărare ca urmare a creșterii prețurilor, prin compensarea 100% a inflației, și recalcularea pensiei pentru a face dreptate pentru pensionari, ca indiferent de anul în care s-a pensionat cineva dacă are contribuție similară, să aibă pensie similară”.

