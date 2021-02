Ludovic Orban: Vom susține proiectul de lege al bugetului de stat în forma adoptată de Guvern, fără amendamente. Obiectivul nostru este ca marți să dăm votul final (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, liderul PNL, Ludovic Orban, a făcut noi precizări cu privire la procedurile parlamentare cu privire la proiectul de lege al bugetului de stat pe 2021, precizând că PNL va susține proiectul în forma care a fost aprobată de Guvern, fără a depune alte amendamente. Orban a precizat că obiectivul este acela ca marți, 2 martie, să aibă loc votul final asupra proiectului de buget.

Ludovic Orban, noi precizări despre parcursul parlamentar al legii bugetului de stat pe 2021

”Decizia pe care am luat-o la nivelul coaliției este deja cunoscută la nivel parlamentar. Vom susține atât proiectul de lege al bugetului de stat, cât și proiectul de lege al bugetului asigurărilor sociale de stat în forma în care au fost adoptate de Guvern, fără a susține amendamente. Am stabilit conducerea comisiilor pentru ziua de mâine, comisiile avizatoare. Avem și un termen destul de strâns în care comsiile vor trebuie să acorde avizele astfel încât să fie transmise către comisiile reunite buget-finanțe până la ora 16.00 pentru a putea permite începerea dezbaterii pe articole. Am stabilit modul de lucru în cadrul comisiilor reunite care vor întocmi rapoarte pe cele două proiecte de lege și modul de organizare în plen”, a declarat Ludovic Orban.

Ce spune Ludovic Orban despre ”miile de amendamente” anunțate de PSD

Întrebat ce se va întâmpla cu "miile de amendamente" pe care social-democrații au anunțat că le vor depune la proiectul legii bugetului pentru 2021, Ludovic Orban a răspuns: "Așteptăm să vedem amendamentele. Sigur, ele vor urma procedura parlamentară".

De asemenea, întrebat dacă în cadrul coaliției s-a discutat ca toți miniștrii să fie prezenți, inclusiv la ședințele comisiilor avizatoare, Orban a precizat: ”Normal că le-am transmis această solicitare”.

În acest context, președintele Camerei Deputaților a fost chestionat și cu privire la faptul că s-a decis ca toți membrii comisiilor de buget, inclusiv miniștrii și chiar și cei vaccinați deja anti-COVID-19 să fie testați, Ludovic Orban a spus: ”E o măsură d eprecauție suplimentară din cauza faptului că, spre deosebire de celelalte comisii permanente, unde am permis să se organizeze în sistem mixt, adică și și cu prezență fizică, și online, la comisiile reunite de buget-finanțe am stabilit ca prezența să fie fizică. Este necesară prezența fizică, și ca o măsură suplimentară de precauție am dat posibilitatea testării prin test rapid a tuturor participanților. Cel mai probabil (testele – n.r.) vor fi plătite din bugetul Camerei Deputaților. (Dacă o persoană va fi testată pozitiv – n.r.) va trebui înlocuită”.

”Obiectivul nostru este ca marți să dăm votul final”, a mai menționat Ludovic Orban.