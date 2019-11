Ludovic Orban, despre votul din Diaspora: ”E o reparație morală” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a catalogat drept ”o reparație morală” dfaptul că românii din străinătate au reușit să voteze în condiții bune la primul tur al alegerilor prezidențiale.

„Foarte mulți care au venit la vot au povestit că au fost uimiți că au putut să voteze într-un minut jumătate, că nu au mai stat la cozi! E o reparație morală. Și frații din Disapora sunt români. Să le asigurăm dreptul de vot”, a declarat Orban care a participat, luni, la o întâlnire de lucru pentru analizarea modului în care s-a desfășurat prima etapă a alegerilor prezidențiale.

În cadrul întâlnirii a fost făcută și o evaluare a măsurilor necesare pentru al doilea tur de scrutin, ocazie cu care Ludovic Orban.

”Vreau să stabilim toate detaliile pentru turul 2. Să fim la fel de organizați și de mobilizați”, a cerut liderul PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.