Ludovic Orban: 'Am convingerea că oamenii care au semnat moțiunea de cenzură, o vor vota'. Când ar putea avea loc dezbaterile și votul (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, s-a declarat convins că parlamentarii care au semnat moțiunea de cenzură o vor vota. Asta în condițiile în care opoziția a strâns 237 de semnături, iar pentru ca moțiunea să treacă este nevoie de 233 de voturi în Parlament.

”Eu am convingerea că oamenii care au semnat moțiunea de cenzură, indiferent din ce formațiune politică sunt, sunt oameni serioși și vor vota moțiunea de cenzură. A semna o moțiune de cenzură este mai mult decât a vota.

Cine a semnat, după părerea mea, va vota moțiunea de cenzură și dacă așa se va întâmpla, Guvernul Dăncilă e «pa».

Noi continuăm discuțiile, să-i facem să înțeleagă că nu mai avem guvern în România. Avem o rămășiță de guvern, avem un premier complet lipsit de autoritate, care umblă creanga te miri pe unde, care nu înțelege nimic din situația în care se găsește România astăzi”, a declarat Ludovic Orban, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”.

Întrebat când estimează că va fi votată moțiunea de cenzură, Ludovic Orban a răspuns: ”Vom depune moțiunea de cenzură la începutul săptămânii viitoare. Deocamdată asta am discutat cu colegii noștri. Mai rămâne să ne mai uităm o dată la calendar, ca să anticipăm contramăsurile posibile ale PSD. Conform prevederilor, din momentul depunerii moțiunii de cenzură, în maximum cinci zile se citește moțiunea, iar din momentul citirii, în trei zile se dezbate și de votează. (...) 7-8 octombrie, cel mai probabil se va dezbate și se va vota moțiunea de cenzură”.

