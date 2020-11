Ludovic Orban: Votul fiecărui om este extrem de important. Alegerile din 6 decembrie au o miză uriașă / În 2016, din cauza prezenței scăzute la vot, cu mai puțin de 14% din voturile cetățenilor PSD aproape a capturat România (VIDEO)

Prim-ministrul Ludovic Orban a vorbit despre „miza uriașă” a alegerilor parlamentare din 6 decembrie și a explicat că suveranitatea în statul român este deținută de cetățeni, iar votul fiecărui om este extrem de important. Premierul liberal a oferit drept exemplu negativ situația din 2016, când cu susținerea a mai puțin de 14% din electorat „PSD aproape a capturat România”, pe fondul unei prezențe scăzute la urne.

