Premierul interimar Ludovic Orban a declarat, marți, referitor la respingerea în Parlament a OUG 1/2020 prin care au fost modificate mai multe prevederi din OUG 114/2018, că în acest context este posibil să nu se mai acorde voucherele de vacanţă pentru bugetari.

"Nu aţi văzut ce fac cu Ordonanţa de Urgenţă 1, care este piatra de temelie a construcţiei bugetare şi care este ordonanţa de urgenţă prin care am corectat toate aberaţiile antieconomice care au fost cuprinse în OUG 114? PSD ieri, la Senat, a părut într-un delir total prin ceea ce au votat ei acolo. Înseamnă că ei vor să crească punctul de amendă (...), vor să îşi crească lefurile de parlamentari şi ale demnitarilor, noi în ordonanţă reglementasem să plafonăm indemnizaţiile pentru toate funcţiile de demnitate publică tocmai pentru a reduce cheltuielile bugetului pe anul ăsta. (...) Noi am stabilit prin OUG măsuri de restrângere a cheltuielilor publice, am stabilit că acordăm în continuare voucherele de vacanţă, dar am menţinut valoarea lor la nivelul anului 2019 pentru a nu provoca o cheltuială suplimentară. E posibil, în forma în care ei au respins ordonanţa de urgenţă, nici să nu se mai dea vouchere de vacanţă, la limită. Probabil PSD, pur şi simplu, şi-a pierdut cumpătul, nu poţi să respingi o ordonanţă care corectează nişte deficiente majore", a declarat Ludovic Orban.

Senatul a respins, luni, ordonanța de urgență a Guvernului 1/2020 prin care sunt modificate mai multe prevederi din OUG 114. Printre modificări se numără înghețarea pentru 2020 la nivelul anului 2019 a indemnizației demnitarilor, încetarea detașărilor din mediul privat în zona publică, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, plafonarea punctului de amendă, prorogarea termenului de intrare în vigoare a articolului 200 din Codul administrativ privitor la pensiile speciale ale aleșilor locali.

Camera Deputaților este forul decizional în cazul acestui proiect.