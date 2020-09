Ludovic Orban: Vrem să conectăm arealul metropolitan Galați – Brăila cu toate rețelele de transport importante (VIDEO)

Marea problemă pe care o au Galați și Brăila este reprezentată de „un fel de izolare” la nivel de conexiuni cu axele prioritare de transport europene, a subliniat prim-ministrul Ludovic Orban, miercuri. „Din acest motiv avem un amplu program de investiții, pentru a asigura conectarea Galațiului și Brăilei pe mai multe căi”, a subliniat premierul.

