Ludovic Orban: „Vremea minciunii a trecut. PSD și-a bătut joc de România în ultimii trei ani. Klaus Iohannis și PNL au învins decisiv PSD la moțiune” (VIDEO)

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la reuniunea liberalilor din regiunea Centru, organizată la Brașov, că după victoria de joi a opoziției, concretizată prin demiterea Guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură, urmează trei bătălii electorale extrem de importante.

Acuzând PSD că și-a bătut joc de România în ultimii trei ani, Orban a subliniat că este nevoie de unirea tuturor forțelor din societate pentru reconstrucția României.

”România are nevoie de oameni de stat, România are nevoie de oameni de caracter, România are nevoie de oameni care să clădească, România are nevoie de oameni care să pună în primul plan interesul României și interesul fiecărui cetățean român.

Vremea minciunii a trecut. Vreme hoției a trecut, dragii mei. Vremea improvizațiilor și a cârpelilor a trecut. Este vremea să începem construcția, este vremea să unim toate valorile din societate, să unim toate ideile, care sunt generate de elitele din România pentru o viziune, pentru un proiect fundamental, care să ducă România în rândul națiunilor dezvoltate ale lumii. (...)

În 2014 am ales președintele României, Klaus Iohannis. Din păcate, în 2016 a ajuns la putere cel mai rău, cel mai lipsit de respect față de oameni și cel mai slab și prost înzestrat, PSD, care și-a bătut joc de România în ultimii 3 ani de zile. La capătul a 3 ani de luptă trebuie să declarăm un lucru clar, președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal au învins decisiv PSD, ieri.

Avem de dat cea mai importantă bătălie, din toate cele 3 bătălii pe care trebuie să le câștigăm în acest an și în anul 2020, bătălia pentru realegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României, avem obligația fașă de fiecare român, ca fiecare dintre noi, liberalii, să facem o campanie cum nu am făcut niciodată și să ne asigurăm că președintele Klaus Iohannis, temelia pe care se poate construi o Românie puternică, o Românie normală, o Românie dezvoltată, să fie o certitudine în data de 24 noiembrie 2019.

Am încredere în voi și știu că împreună putem ca pe 24 noiembrie 2019 să sărbătorim o victorie fundamentală pentru evoluția României”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, liderul PNL a susținut că nicio decizie nu mai trebuie luată fără o dezbatere publică în societate.

”Trebuie să le garantăm românilor că nicio decizie nu se va mai lua fără o dezbatere publică în societate și că orice idee bună, orice soluție, care vine pentru a rezolva problemele oamenilor, va fi luată în calcul și va fi aplicată de guvernarea liberală. Trebuie să arătăm clar, puterea nu este izvor de privilegii, de mândrie și de avantaje personale, puterea este o sursă de răspundere uriașă, față de fiecare român și trebuie folosită doar în interesul românilor. (...)

Klaus Ioahnnis, reprezintă și are toate datele necesare, toate calitățile necesare, pentru a gira cea mai importantă funcție în stat și pentru a da direcția corectă pentru România. Klaus Iohannis, în 5 ani, a arătat că are capacitatea de a utiliza aproape singur, într-o bătălie inegală cu un PSD cum nu a fost niciodată, a reușit să oprească orice rău care putea fi săvârșit României și a reușit, în final, să învingă, alături de noi decisiv, Partidul Social Democrat”, a mai spus Ludovic Orban.