Ludovic Orban: Zilele lui Dragnea sunt numărate în fruntea Camerei Deputaților (VIDEO)

Liderul liberal, Ludovic Orban, a declarat joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că principalul obiectiv al PNL în această sesiune parlamentară este demiterea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților.

”La începutul sesiunii parlamentare am anunțat că principalul nostru obiectiv este să-l schimbăm pe Dragnea de la șefia Camerei Deputaților. Suntem în discuții pentru a construi o majoritate. (...) Cu siguranță, vom iniția procedura de demitere. În momentul de față există proiecte de hotărâre pregătite în acest sens și zilele lui Dragnea sunt numărate în fruntea Camerei Deputaților”, a anunțat Ludovic Orban.

