Ludovic Orban neagă orice informație cu privire la un posibil lockdown după alegeri: „O bazaconie” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a negat vehement orice informații vehiculate în spațiul public cu privire la un posibil lockdown ce ar putea fi introdus după alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Orban susține că este vorba doar despre un alt fake news, pentru care acuză PSD.

„Cei care au făcut campanie doar atacând, doar calomiînd și încercând să mistifice realitatea evidentă pentru oricine, venind cu o mulțilme de fake news-uri. Acum este bazaconia că dăm lockdown. Asta se discută, că noi stabilim lockdown. Totă lumea a văzut că noi avem o serie de măsuri destul de aspre, că noi nu am închis economia nici măcar pe durata stării de urgență și președintele Klaus Iohannis,, dar și eu și colegii mei am spus foarte clar că e o prostie să dai lockdown, când există cazuri în descreștere, când practic începi să te gândești la reducerea unor resitrcții și la o tendindță de revenire spre viață normală când îți scade numărul de cazuri.

Și ei să inventeze un lockdwon numai în speranța că pot să îi mintă iar pe români și să îi păcălească să nu voteze cu Partidul Național Liberal pentru că dacă votează cu PNL se va închide economia – aste e o aberație fără margini. Păi noi suntem pro economie, am dezvoltat economia chiar și în perioadă de criză. Am avut cel mai mare volum de investiții din ultimii 10 ani, în condițiile în care în anul în care noi am guvernat a fost criză sanitară”, a explicat premierul Ludovic Orban, în direct pe B1 TV.

