Lupta pentru Capitală agită apele în USR-PLUS. Nicușor Dan „îi aruncă mănușa” lui Vlad Voiculescu, în direct pe B1 TV: „Sunt gata pentru această dezbatere. Există două variante” (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat independent susținut de USR pentru Primăria Capitalei, a subliniat luni seară, în direct pe B1 TV, că este pregătit pentru o dezbatere cu Vlad Voiculescu, desemnat de PLUS în aceeași postură.



„USR și PLUS sunt într-o alianță. Alianța aceasta, prin organele ei statutare, poate să facă o competiție între acești doi candidați pe care fiecare din partidele din alianță îl susțin. Sunt gata pentru această dezbatere. Există două variante. Această dezbatere să aibă loc în interiorul alianței, între doi oameni, sau să aibă direct loc cu celelalte partide de opoziție. Sunt gata pentru oricare din variante”, a declarat Nicușor Dan în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Întrebat dacă decizia USR de a-l susține în cursa spre Capitală a inflamat spiritele în interiorul Alianței, Nicușor Dan a răspuns: „Din câte am înțeles eu declarația, ce reproșează USR-ului este că nu a ales un membru, ci a ales să susțină un independent. Și-a desemnat și PLUS un candidat de câteva luni, deci nu este o obiecție pe faptul că și USR și-a desemnat un candidat. E o chestiune logică, normală. Obiecția a fost că acel candidat nu este un membru de partid, ci este un independent. Pe partea formală, nu există niciun element juridic care să împiedice unui partid să susțină un independent. Doi, aceasta este chestiunea de substanță, oameni noi în politică înseamnă un alt fel de a face politică și a înseamnă a promova oameni competenți, indiferent de apartenența lor la un partid”.

