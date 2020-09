Alegeri locale 2020. Luptă strânsă pentru Primăria Chiajna. Mircea Minea, gata pentru cel de-al 7-lea mandat

După 24 de ani la Primăria Chiajna, perioada Mircea Minea ar putea apune. Politicianul susținut de PSD și ALDE urmărește să obțină cel de-al 7-lea mandat consecutiv de primar al Chiajnei, potrivit numărătorii parțiale.

Lupta a fost foarte strânsă. În jurul orei 00.10 - 28 septembrie, controversatul Minea avea 34,8% în sondaje, penelistul Anghel 22,7%, iar pe primul loc în opțiunile cetățenilor comunei Chiajna era Cornel Zainea, cu 36,7%.

La 01:20 însă, Minea avea 37%, Zainea 34,8%, iar Anghel 22,1%. Până la ora 01:00 s-au numărat 90% din voturi.

Cine este Cornel Zainea

În vârstă de 38 de ani, Cornel Zainea este IT-ist de profesie. A absolvit Universitatea Politehnică din București, iar din 2016 este deputat în Parlamentul României.

În cadrul alegerilor din 2012, 2014 și 2016 a fost observator. În 2016 a aderat la USR iar înainte a fost voluntar în campaniile lui Nicușor Dan. Printre prioritățile sale se numără problemele de mediu.

„Începând cu 2016, am decis să mă implic mai agresiv în acțiuni ale societății civile, prin inițiative legate de combaterea poluării și protejarea mediului înconjurător.

Astfel, am devenit membru al grupului de iniţiativă care luptă pentru stoparea poluării olfactive şi chimice în zona de Nord-Vest a Bucureştiului, cauzate de firmele care gestionează deșeuri. Împreună cu alți cetăţeni implicaţi civic am participat la întâlnirile cu autorităţile statului, am trimis sesizări şi am încercat să informez oamenii în legătură cu potenţialele consecinţe pe care le are această problemă asupra sănătăţii publice.

Mediul reprezintă o prioritate a USR. România este în mai multe proceduri de pre-infringement pentru problematici de mediu, țara noastră fiind deficitară în ce privește aplicarea legislației în acest domeniu.

Astfel, prin activitatea parlamentară în mandatul 2016-2020 îmi propun realizarea obiectivelor USR în domeniul protejării mediului și, prin aceasta, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor României", notează Cornel Zainea pe site-ul său.