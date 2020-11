Adrian Oros și-a prezentat raportul de activitate, joi, la un an de la preluarea mandatului de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ocazie cu care a vorbit despre ceea ce a făcut și a „gândit în această perioadă pentru femierii români și pentru consumator”.

„Astăzi se împlinește un an de la momentul în care am venit în acest minister și am crezut că se cuvine să prezint un raport de activitate, a ceea ce am făcut, a ceea ce am gândit în această perioadă pentru fermierii români și pentru consumator. Am încercat să îmi grupez ideile în măsuri curente, care se derulează în mod curent în Ministerul Agriculturii, în măsurile de sprijin ca răspuns la situația de criză generată de pandemie, dar și de fenomenele meteo nefavorabile care, din nefericire, anul acesta s-au suprapus în multe zone ale țării peste criza pandemiei, dar și alte măsuri pe care le-am luat în ceea ce privește derularea Programului național strategic și negocierea viitorul Program național strategic 2021-2027”, a declarat Adrian Oros.

În acest context, demnitarul a prezentat mai multe măsuri, iar în ceea ce le privește pe cele lansate în acest an el a enumerat o serie de demersuri, printre care sprijinul pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole

„Capacitatea de abatorizare pe care o are acum România este de aproape patru ori mai mare decât numărul de animale pe care îl avem, doar că aceste abatoare multe dintre ele închise sau care lucrează la capacitate redusă sunt dispuse doar în anumite zone ale țării și sunt zone întregi, mai ales în zonele montane, descoperite și de aceea am recurs la această măsură”, a mai adăugat ministrul Agriculturii.

Totodată, printre inițiativele enumerate s-au numărat și investițiile pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice, pe componenta infrastructura de irigații, dar și sprijinul pentru investiții în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale, precum și sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri, care a fost împărțit „în două componente, una destinată tinerilor din diaspora, 20 de milioane euro, și cealaltă, 23 de milioane euro, pentru tinerii fermieri din țară”.