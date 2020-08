Mai mult de jumătate din membrii filialei PNL Sector 2 au demisionat. Peste 100 de liberali sunt nemulțumiți de sacrificarea lui Dan Cristian Popescu și îi vor sprijini candidatura

Peste 100 de membri ai filialei PNL Sector 2, care reprezintă mai mult de jumătate din organizație, și-au depus demisiile în cursul zilei de miercuri, din cauza faptului că Dan Cristian Popescu, candidatul cu cele mai mari șanse să câștige Primăria Sectorului 2, a fost sacrificat în favoarea unui ilustru necunoscut de la USR, în urma negocierilor dintre Ludovic Orban, președintele liberalilor, și omologul său Dan Barna, arată un comunicat de presă.



Cei peste 100 de liberali au decis să îl sprijine pe Dan Cristian Popescu, care va candida la Primăria Sectorului 2 susținut de PSD.

Astfel, în momentul de față, filiala PNL Sector 2 a rămas fără membri, iar în aceste condiții este destul de dificil să continue campania electorală.

Mai mult decât atât, Monica Anisie, președinta filialei PNL Sector 2, se vede pusă într-o situație dificilă și rămâne de văzut cum va gestiona situația, cu atât mai mult cu cât există informații că ar fi avut unele negocieri cu Neculai Onțanu, iar secretarul filialei PNL Sector 2 este un fost membru UNPR.



Dan Cristian Popescu, viceprimar al Sectorului 2 și candidat la funcția de primar în același sector, a fost întrebat de Silviu Mănăstire la „Dosar de politician”, în direct pe B1 TV, cum de nu a primit susținerea PNL și a USR-PLUS pentru alegerile locale.

„Nici eu nu-mi explic, mi-am făcut datoria față de partid, am muncit zi și noapte din poziția de viceprimar. Am încercat și în 2012 să candidez și atunci, inexplicabil, am fost scos cu două luni înainte de alegeri. Și atunci conduceam în sondaje, dar, inexplicabil, am fost chemat la sediul partidului, schimbat din poziția de președinte de filială și înlocuit din cadidat al partidului. Și atunci, ca și acum, conduceam în sondaje și puteam să câștig în fața lui Onțanu, atunci, din partea USL. A fost pus un candidat care a pierdut și Onțanu și-a continuat mandatul. În perioada negocierilor apăream ca favorit în toate sondajele, chiar și fără alianța cu USR”.

La câteva zile distanță, același Silviu Mănăstire îl întreba cum de a ajuns să fie susținut de PSD în cursa pentru Primăria Sectorului 2. El a răspuns: „Știm cu toții negocierile care au fost între mai multe partide. Știm cu toții că PNL a refuzat să mă susțină, a refuzat să aibă un candidat în Sectorul 2. A fost opțiunea dânșilor. Mi-am făcut datoria în primul rând față de cetățeni, pentru că un om politic, în opinia mea, trebuie să intre în politică ca să facă ceva, nu să ajungă cineva, nu să fie cineva. Dacă nu ești cineva înainte să faci politică, probabil că o să primești o funcție la un moment dat, dar în politică trebuie să faci ceva și politica se face pentru oameni, nu pentru un anumit curent sau ideologie. Te definesc în politică lucrurile pe care le-ai făcut, lucrurile pe care vrei să le faci. Cred că cele trei partide care au făcut o alianță în București au intrat într-o mare capcană. Oamenii vor proiecte concrete, vor realizări, vor să aibă o viață mai bună, nu vor să li se vorbească despre ideologii, nu vor să li se vorbească despre partide. Vor să li se vorbească despre oameni care fac ceva pentru ei efectiv”.