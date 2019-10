Controverse privind mai multe ONG-uri care au reușit să se acrediteze pentru a trimite observatori la alegerile prezidențiale. Este vorba despre 3 asociații, ’’Asociația Pentru Implementarea Democtației’’, organizația condusă de Alexandru Cumpănașu, care este candidat la prezidentiale, ”Asociația Centrul Municipal pentru Dialog București”, o asociație înființată de către Primăria Municipiului București și Asociația Tineretul Român pentru Națiunile Unite, care la referendumul din 2012 pentru demiterea lui Traian Basescu ar fi facut numărătoare în paralel în secții și al cărei președinte a fost Marian Zlotea, fost PDL, condamnat pentru luare de mită.

”Problema este că acele ONG-uri reprezintă interesul public, nu reprezintă interesul unui candidat, la fel ca și în celelalte cazuri nu a existat vreun argument ca noi să nu emitem. Am văzut aceste lucruri, am vorbit cu colegii mei și discuția a fost că documentele îndeplinesc condițiile legale și nu am fi avut vreun argument pe baza căruia, mai ales în situația domnului Cumpănașu, că acest ONG era al unui candidat independent să zicem, deci nu era un afiliat politic, dar nu există argumente pentru a respinge o acreditare. Repet acest ONG reprezintă interesul general și există reguli pentru a fi eliminați din secția de votare dacă au interes local, al unui candidat’’ spune președintele AEP, Mitulețu Buică.

Despre asociația care a fost înființată de Primăria București, acesta spune că situația este identică.

”În aceleși condiții (am acceptat cererea n.r). Noi nu avem alte motive pentru a respinge un ONG, tot aceleași considerente pentru că interesul general îl au observatorii organizațiilor guvernamentale, observatorii interni, deci nu am fi avut argumente să respingem, fie că e de la o primărie. Au mai fost în trecut anumite ONG-uri care erau considerate ca afiliate unor competitori electorali, au fost acreditate”, a declarat pentru B1.ro Mitulețu Buică.

Politologul Andrei Țăranu spune că deși legal aceste asociații au dreptul de a face asta, moral nu este neaparat corect.

’’Au dreptate cei de la AEP, nu au nici o posibilitate de a interzice un ONG să participe la supravegherea alegerilor. Nu există nici un punct decât dacă respectivul ONG este scos din registrul asociațiilor și fundațiilor. Dar dacă el există, are membri și și-a depus bilanțul contabil pe ultimul an, nu există nici o posibilitate de a restrânge dreptul de supraveghere a alegerilor. Moral evident că încă nu este acceptabil, dar pe de altă parte te poți gândi că respectivii candidați, care nu au partide în spate, încearcă și ei să își securizeze voturile. Și atunci chiar dacă nu este neapărat moral este singura lor soluție de a-și securiza voturile și de a participa la procesul electoral. Au fost foarte multe organizații foarte ciudate în decursul istoriei care au participat în acest mod” a spus Andrei Țăranu pentru B1.ro.

Reprezentantul ONG-ului Expert Forum spune că ar trebui ca și candidații independenți să aibă dreptul de a avea reprezentare în birourile electorale.

’’Ele legal vorbind au primit acreditarea corectă, dar pe de altă parte avem un vădit conflict de interese, nu poți să fii candidat și președintele unei organizații și în același timp să ai observatori independenți, că asta este ideea observatorului. Pe de altă parte problema este că independenții nu au nici un fel de reprezentare în birourile electorale și de fapt credem că asta ar trebui de fapt să se rezolve. În acest moment cred că este evident că o organizație al cărei președinte este candidat nu are cum să se comporte independent. Noi la Expert Forum avem și o metodologie prin care încercăm să dăm și un raport la fiecare vot pe când multe dintre aceste organizații nu au ieșit niciodată măcar cu o comunicare publică. Din perspectiva Autorității Electorale ei nu au ce face. Este legal, dar nu este moral, este un conflict de interese evident. Este important să nu intervină în proces”, a declarat pentru B1.ro Septimiu Pârvu, Expert Forum.